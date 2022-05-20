Erdoğan: 'Terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz'

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu hakkında "NATO'ya terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2022 Cuma, 14:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin soruları yanıtladı.

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