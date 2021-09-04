Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?

04 Eylül 2021 Cumartesi, 14:33

Açılış töreninde Erdoğan'ın podyuma berber çıktığı çocuklarla olan diyaloğu dikkat çekti. Bir çocuğun, Erdoğan'a "Bak dede annem o mektubu sana verdi" demesi üzerine Erdoğan "Ulan tamam be tamam ulan" diye karşılık verdi. Dakikalar sonra bir başka çocuğu karşısında gören Erdoğan, "ulan oğlum bu ne hal? Geç şuraya, geç şuraya" diyerek uyarması ilginç anlar yaşattı.