Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
Rize’de “Salarha Tüneli Açılış Töreni”ne katılan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla olan diyaloğu ilginç anlar yaşattı.
Açılış töreninde Erdoğan'ın podyuma berber çıktığı çocuklarla olan diyaloğu dikkat çekti. Bir çocuğun, Erdoğan'a "Bak dede annem o mektubu sana verdi" demesi üzerine Erdoğan "Ulan tamam be tamam ulan" diye karşılık verdi. Dakikalar sonra bir başka çocuğu karşısında gören Erdoğan, "ulan oğlum bu ne hal? Geç şuraya, geç şuraya" diyerek uyarması ilginç anlar yaşattı.
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