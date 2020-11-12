Erdoğan'ın atamaları neye işaret ediyor? Anket şirketi başkanı açıkladı

12 Kasım 2020 Perşembe, 10:31

Özkiraz, dün YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayında AKP'deki atamaları değerlendirdi.

Özkiraz, Erdoğan’ın son günlerde yaptığı atamaların partisinin bölünmesini engellemeye yönelik hamleler olduğuna dikkat çekerken özellikle Efkan Ala atamasının doğrudan Gelecek Partisi’nin Doğu ve Güneydoğu’daki yükselişini durdurmak için yapılan bir görevlendirme olduğunu söyledi. Kemal Özkiraz, Ala’nın mesaisinin büyük bir bölümünü Kürt şehirlerinde harcayacağını öne sürerek “Ala’nın görevi dindar Kürtler ile Erdoğan arasındaki bağı yeniden kurmak olacaktır” ifadelerini kullandı.