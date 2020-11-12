Erdoğan'ın atamaları neye işaret ediyor? Anket şirketi başkanı açıkladı
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, dün YouTube yayınında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde yaptığı atamalara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Özkiraz, dün YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayında AKP'deki atamaları değerlendirdi.
Özkiraz, Erdoğan’ın son günlerde yaptığı atamaların partisinin bölünmesini engellemeye yönelik hamleler olduğuna dikkat çekerken özellikle Efkan Ala atamasının doğrudan Gelecek Partisi’nin Doğu ve Güneydoğu’daki yükselişini durdurmak için yapılan bir görevlendirme olduğunu söyledi. Kemal Özkiraz, Ala’nın mesaisinin büyük bir bölümünü Kürt şehirlerinde harcayacağını öne sürerek “Ala’nın görevi dindar Kürtler ile Erdoğan arasındaki bağı yeniden kurmak olacaktır” ifadelerini kullandı.
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