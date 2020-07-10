Erdoğan'ın 'Ayasofya' ifadeleri yeniden gündem oldu

10 Temmuz 2020 Cuma, 20:53

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Davayı duruşmalı inceleyen Daire, 2 Temmuz'daki duruşmada tarafları dinledi. Duruşmanın ardından dosyayı inceleyen Danıştay 10. Daire kararını verdi. Daire, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 16 Mart 2019 tarihinde 31 Mart seçimlerinden önce düzenlediği mitingde kullandığı ifadeler, Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla tekrar gündeme geldi.

'SULTANAHMET’İ DOLDURMAYACAKSIN, ‘AYASOFYA’YI DOLDURALIM’ DİYECEKSİN'

Erdoğan, Yeni Zelanda saldırısının ardından gündeme gelen Ayasofya’nın ibadete açılması çağrılarıyla ilgili “Bu işin bir siyasi boyutu var, yanı var. Yan tarafta Sultanahmet’i doldurmayacaksın, ‘Ayasofya’yı dolduralım’ diyeceksin. Büyük Çamlıca Camii’ni yaptık, 4-5 tane Ayasofya eder. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz ne zaman neyin nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız” ifadelerini kullanmıştı.