Erdoğan'ın 'diploması' yeniden gündemde! Erdoğan hakkında MSB'ye 4 soru

27 Ocak 2021 Çarşamba, 11:24

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Milli Savunma Bakanlığı’na, "AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eğer askerliğini yedek subay olarak yaptıysa, askerlik şubesine hangi fakültenin diplomasını ibraz etti" diye sordu.

Halkın Kurtuluş Partisi, Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaptı. HKP avukatları tarafından MSB’ye Erdoğan hakkında 4 soru yöneltildi.

“LİSE DİPLOMASI DA TARTIŞMALIDIR”

Dilekçede "Erdoğan tarafından YSK’ye verilen yükseköğrenim diplomasının sahte olduğu Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu’nun kararıyla sabitlendiği" iddia edildi. Dilekçenin devamında, “Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yüksek İslam Enstitüsü dışında 4 yıllık eğitim veren bir yükseköğretim okulunda okuyabilmesi için gerekli olan lise diploması da tartışmalıdır. Bugüne kadar da Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Fark derslerini vererek mezun oldum' dediği Eyüp Lisesi'nden alınan bir diploma da kamuoyuyla paylaşılamamıştır” denildi.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan biyografide Erdoğan’ın askerliği ile ilgili bir bilgi bulunmamasına karşın, 1982 yılında yedek subay olarak yaptığı yönünde basın ve kamuoyuna bilgi yansıdığı hatırlatılan dilekçede şunlar ifade edildi:

“YEDEK SUBAYLIK İÇİN DİPLOMASI OLMASI GEREKİR”

"25.06.2019 tarihine kadar yürürlükte olan 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu’nun ve 25.06.2019 tarihinde yürürlüğe giren 7179 sayılı Asker Alma Kanunu’nda yer alan Yedek Subay olmak koşulu şu şekilde ifade edilmişti: 'Dört yıl ve daha fazla süreli fakülte, akademi, yüksekokul ve enstitüler ile Milli Eğitim Bakanlığı'nca bunların dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlar, yedek subay olarak askerlik hizmetlerini yerlerine getirirler.' Dolayısıyla askerliğini yedek subay olarak yapmak isteyen her Türk vatandaşı 4 yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olduğuna dair bir belgeyi -ki o belge ya diplomadır ya geçici mezuniyet belgesidir- bağlı oldukları askerlik şubelerine sunmak durumundadır. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Recep Tayyip Erdoğan’ın, zorunlu askerlik hizmetini yedek subay olarak yapabilmesi için de cumhurbaşkanlığı yapabilmesi için de gerekli olan 4 yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olduğunu gösterir bir diplomasının olması gerekir.

Bu durumda; Recep Tayyip Erdoğan zorunlu askerlik hizmetine hangi tarihte başlamış, hangi tarihte teskereyi almıştır? Askerlik hizmetine nerede başlamış, nerede tamamlamıştır? Zorunlu askerlik hizmetini er olarak mı yoksa yedek subay olarak mı yerine getirmiştir? Askerlik hizmetini yedek subay olarak yaptı ise askerlik şubesine hangi fakültenin diploması ibraz edilmiştir?"