Erdoğan'ın eski tarihli göçmen açıklaması gündem oldu
Son zamanlarda ülke gündemi sınırlarımızdan denetimsiz bir şekilde Türkiye'ye giriş yapan Afgan göçmenlerini konuşurken, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bulgaristan göçmenleriyle ilgili bir açıklaması sosyal medyada gündem oldu.
Erdoğan'ın Refah Partisi döneminde Bulgaristan göçmenleriyle ilgili yaptığı bir konuşmanın görüldüğü videoda Erdoğan, kontrolsüz bir şekilde Türkiye'ye gelen göçmenlerin yaratacağı sorunlardan bahsediyor. Erdoğan'ın konuşması sosyal medyada günün konusu oldu.
İşte sosyal medyada yeniden gündem olan o konuşma:
“Ne dedi Bulgaristan’a, ‘Gelin.’ Dedi. Ne kadar varsa gelin. İsterse Todor Jivkov da (Bulgaristan Komünist Dönemi Son Devlet Başkanı) gelsin. Gelin, diyorsun ama bak Ahmet, Mehmet asgari ücrete talim. Ülke insanı aç. Kadınını satıyor, kızını satıyor, çalıştırıyor. Sen buna çözüm bulamamışken, gelin, diyorsun.
“Bunları nereye yerleştireceksin? Kapıkule’de bir anons; ‘Muamelesi biten soydaşlarımız istediği yere gidebilir. 780 bin kilometrekare emrinize amadedir.’ Tabi bu insanlar geldi. Kim geldi? Casus mu, değil mi? Bir de bakıyorsunuz, Ercüment Konukman (Anavatan Partisi Kurucusu) “Gelenlerin arasında 5 bin casus” var diyor. Ey Allah’ım Ya Rabbim! Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu... Bu nasıl bir devlet anlayışı?”
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