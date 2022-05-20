Erdoğan'ın hedefinde İmamoğlu var: 'Bu konularda bir adımı var mı?'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, İBB'yi hedef aldı, "İstanbul’un şu anda Büyükşehir Belediye Başkanlığını üstlenmiş kişi ya da kişilerin bu alanda attıkları bir adım var mı?" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni’nde konuştu.
Erdoğan açıklamasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "İstanbul'un şu anda büyükşehir belediye başkanlığını yapan kişinin acaba bu konularda bir adımı var mı? Milleti aldatmayın gelin bu tür eserleri yapın biz de sizi alkışlayalım" dedi.
Video Haberler
- Fenalaşan yolcusunu sağlık merkezine yetiştirdi
- CHP'ye üye olan kaynak işçisi: Ayakkabı bile alamıyoruz
- 'Vallahi millet perişan'
- 'Bu müteahhitti değiştirelim biz'
- Serap Bor cinayetinde 'azmettirme' iddiası
- Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı
- 'Terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz'
- Maltepe'de korkunç kaza: Araç bariyerlere çarptı!
- Beylikdüzü'nde tahliye gerginliği
- '32 milyon TL' miras kaldı ama dokunamıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- İşte ‘ilk türbanlı vali’ Yiğitbaşı’nın şirketleri
- Sayısız oy kullanımı olacak, hedef 64 vekil
- Açıklama geldi: Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- AKP’de kimler milletvekili olmamalı
- Ünlü ekonomist 3 ihtimali gündeme getirdi
- 'Bu müteahhidi değiştirelim biz'
- Nejat İşler'den 'Erşan Kuneri' göndermesi
- Meteoroloji'den 'pazar' günü uyarısı
- AKP'yi üzecek haber