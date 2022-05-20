Erdoğan'ın hedefinde İmamoğlu var: 'Bu konularda bir adımı var mı?'

20 Mayıs 2022 Cuma, 16:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni’nde konuştu.

Erdoğan açıklamasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "İstanbul'un şu anda büyükşehir belediye başkanlığını yapan kişinin acaba bu konularda bir adımı var mı? Milleti aldatmayın gelin bu tür eserleri yapın biz de sizi alkışlayalım" dedi.



