Erdoğan'ın 'Hiç alakam yok' dediği SADAT: '15 Temmuz'dan sonra ne istediysek oldu'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı parti grup konuşmasında "SADAT’ın yöneticileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam yok" dedi. Erdoğan'ın sözlerinin ardından SADAT'ın Erdoğan ve AKP ile ilişkileri yeniden gündem haline geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımladığı SADAT'la ilgili iddialarına bugünkü AKP Grup Toplantısı'nda yanıt verdi.
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