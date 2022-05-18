Erdoğan'ın 'Hiç alakam yok' dediği SADAT: '15 Temmuz'dan sonra ne istediysek oldu'

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımladığı SADAT'la ilgili iddialarına bugünkü AKP Grup Toplantısı'nda yanıt verdi.

Meclis’teki grup toplantısında partililere seslenen Erdoğan şunları kaydetti:



"2018’de halen CHP ittifakı içinde yer alan bir siyasi partinin genel başkanı hanımefendi ülkemizin çeşitli yerlerinde silahlı eğitim kampları kurulduğu iddiasını dile getirmişti. Soruşturma açılmış, savcılık bu iddianın yalan olduğunu belgelerle ortaya koymuştu. CHP’nin başındaki zat SADAT’ın önüne baskın yapar gibi gidip benzer zırvaları sıralamıştır. Bu çıkışın niçin şimdi yapıldığını iyi biliyoruz. Tüm kalbimle diyorum ki; başaramayacaksınız. SADAT’ın yöneticileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu bizim şu anda kullandığımız adeta darbeci oluşum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor. Bay Kemal sen ne dersen de sabahtan akşama kadar yalanla yatıyorsun, yalanla kalkıyorsun. Darbecilere yaptıramadığını sinsi çelmelerle başarıya ulaştıramadığınız işi Bay Kemal gibi karikatür tiple hiç elde edemezsiniz."

ERDOĞAN'LA ÜÇ DİLDE

AKP'li Cumhurbaşkanı'nın "uzaktan yakından alakam yok" dediği SADAT'la oldukça yakın ilişkide olduğu biliniyor. Öyle ki SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi, 2016’da Erdoğan'ın başdanışmanı olmuştu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da Adnan Tanrıverdi'nin 2018 yılında bu görevini sürdürürken katıldığı, Erdoğan başkanlığında yapılan "Güvenlik Zirvesi" toplantısından fotoğrafını paylaştı.

Adnan Tanrıverdi, 2020'de başdanışmanlık görevinden istifa etmişti.

SADAT'ın kurumsal internet sitesinden ulaşılabilen Türkçe, Arapça ve İngilizce tanıtım broşüründe de Erdoğan'ın Tanrıverdi ve diğer SADAT yöneticileriyle fotoğrafı bulunuyor.

"NE İSTEDİYSEK OLDU"

SADAT kurucusu Tanrıverdi'nin 2018 yılında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşümündeki "katkı"larından söz ederken yaptığı bir konuşma da SADAT'ın AKP ile ilişkisi konusunda önemli ipuçları barındırıyor.

Sözkonusu konuşmada Tanrıverdi, 15 Temmuz darbe girişiminden önce Anayasa Komisyonu’na Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeniden yapılandırmasıyla ilgili tespitlerin yer aldığı bir anayasa teklifi sunduklarını ve darbe girişiminden sonra bu teklifte sundukları her şeyin yerine getirildiğini açıkça dile getirdi.