Erdoğan'ın Mozart hakkındaki sözleri sosyal medyanın gündeminde
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaca ünlü bestekar Wolfgang Amadeus Mozart hakkındaki sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
Erdoğan dün inşaatı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yeni konser salonunun açılışına katıldı. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmada "Mozart ile Bach'ın portrelerinden tınılar, Şemsettin ile Meragi'den terennümlerle, Şostakoviç ile Chopin’in bestelerinden ritimler burada buluşacaktır. Şehnaz besteler uvertürlere, kâr-ı natıklar andantelere burada yol gösterecektir" ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın bu ifadeleri geçen yıl usta tiyatrocu Rutkay Aziz’in, “Cumhurbaşkanı bir Mozart bir Beethoven dinlesin. Belki iyi gelir” sözlerine verdiği karşılığı akıllara getirdi.
Aziz’in bu sözleri üzerine Erdoğan, “Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik alasıdır” demişti.
Erdoğan’ın bir yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Açılışında Mozart mesajı vermesi ise son bir aydır Batı’ya verilen mesajların devamı olarak algılandı.
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