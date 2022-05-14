Erdoğan'ın 'NATO' çıkışı sonrası açıklamalar art arda geldi

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakmadıklarını açıklamıştı. Erdoğan, "Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz" ifadelerini kullanmıştı.