Erdoğan'ın 'NATO' çıkışı sonrası açıklamalar art arda geldi

Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını desteklemeyecekleri yönündeki açıklamasının ardından açıklamalar art arda geldi.

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakmadıklarını açıklamıştı. Erdoğan, "Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler