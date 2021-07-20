Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa’da toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan’ın prompteri takılınca salonda bulunan görevlileri azarladı.
Erdoğan, Lefkoşa’da toplu açılış ve temel atma töreninde konuşma yaptığı sırada prompteri takıldı. Bir süre bekleyen Erdoğan konuşmasına devam ederken prompter tekrar takılınca salonda bulunan görevliye, “Kim yönetiyor bunu” diye azarladı.
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