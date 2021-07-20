Erdoğan'ın sinirlendiği an: Görevlileri böyle azarladı

20 Temmuz 2021 Salı, 15:17

Erdoğan, Lefkoşa’da toplu açılış ve temel atma töreninde konuşma yaptığı sırada prompteri takıldı. Bir süre bekleyen Erdoğan konuşmasına devam ederken prompter tekrar takılınca salonda bulunan görevliye, “Kim yönetiyor bunu” diye azarladı.