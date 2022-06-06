Erinç Sağkan ve TBB yönetimi Gezi tutuklularını ziyaret etti: 'Sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz'
Silivri Cezaevi’nde Gezi tutuklularını ziyaret eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, “Gezi’de savunulan tüm hakları barolar olarak, Türkiye Barolar Birliği olarak sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Gezi’de vardık, bugün de varız, yarın da var olacağız” dedi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, beraberinde İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Ercan Demir ve Erhan Toprak’la birlikte Silivri Cezaevi’nde Gezi davası tutuklularını ziyaret etti.
Video Haberler
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- Emekli madenci cebindeki son parayı TBMM’ye gönderdi
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- Gezi tutuklularından mesaj var
- Okulda dansöz oynattılar!
- Bitez'deki orman yangını kontrol altına alındı
- Asker eğlencesinde yolu kapatıp meşale yaktılar
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Besici isyan etti: 'Et ve süt fiyatı çok artacak'
- Bu çileğin kilosu 200 TL: 'Yerini kimseye söylemiyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- Okulda dansöz oynattılar!
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- Poşet çaydaki büyük tehlike!