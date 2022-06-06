Erinç Sağkan ve TBB yönetimi Gezi tutuklularını ziyaret etti: 'Sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz'

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Silivri Cezaevi’nde Gezi tutuklularını ziyaret eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, “Gezi’de savunulan tüm hakları barolar olarak, Türkiye Barolar Birliği olarak sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Gezi’de vardık, bugün de varız, yarın da var olacağız” dedi.

ANKA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 18:25

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, beraberinde İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri Ercan Demir ve Erhan Toprak’la birlikte Silivri Cezaevi’nde Gezi davası tutuklularını ziyaret etti.

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