Erzincan Çöpler Altın Madeni'nde neler oluyor? Sülfürik asit ve siyanür paniği

13 Nisan 2022 Çarşamba, 17:59

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni, Anadolu'ya zehir mi saçıyor?

Siyanür ve sülfürik asidin buharlaştırma makineleri ile atmosfere verildiği iddiası, ilçede tarım ve hayvancılığın olumsuz etkilenmesi, doğaseverleri ve köylüleri ayağa kaldırdı.

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) konuyu yargıya taşıdı.

Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan altın madeni şirketine de yanıt veren Eski TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Metalurji Uzmanı Cemalettin Küçük, bölgedeki tehlikeyi ve son durumu Cumhuriyet TV'ye anlattı.