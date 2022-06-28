Erzincan'daki siyanür sızıntısıyla ilgili bakanlık ve şirket yöneticileri hakkında suç duyurusu

28 Haziran 2022 Salı, 11:39

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik’e ait maden sahasında siyanür sızıntısı yaşanmış ve şirkete 16,4 milyon lira para cezası kesilmişti. Sızıntının 20 ton olduğu ve Fırat Nehri’ne karıştığı iddia edilmişti. Ancak şirketten yapılan açıklamada, sızıntı olan siyanür miktarının 8 kilogram olduğu ve nehre karışmadığı ileri sürülmüştü.

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