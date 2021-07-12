Erzurum’da patencilerin tehlikeli yolculuğu

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:26





Erzurum’un en işlek caddelerinden biri olan Terminal caddesinde, yol kenarlarını temizleyen araca tutunarak tehlikeli yolculuk yapan patenciler kameralara yakalandı. Başka bir sürücü tarafından kameraya çekilen 2 gençten birisi kameraya el işareti yaptı. Trafiğin yoğun olduğu bölgede araca tutunarak akrobatik hareketler yapan patenciler tehlikeli anlar yaşattı.

