Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun acı günü
İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun hayatını kaybeden kayınvalidesi Cennet Yıldız (80), Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun kayınvalidesi Cennet Yıldız, 80 yaşında hayatını kaybetti. Yıldız için bugün cenaze töreni düzenlendi.
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