Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun acı günü

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İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun hayatını kaybeden kayınvalidesi Cennet Yıldız (80), Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 15:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun kayınvalidesi Cennet Yıldız, 80 yaşında hayatını kaybetti. Yıldız için bugün cenaze töreni düzenlendi.

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