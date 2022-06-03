Esenler'de 'dönerciyi' kurşunladılar: 'Dükkan açık olsaydı...'

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İstanbul Esenler'de iki şüpheli gece yarısı dönerciyi kurşunladı. Şüphelilerin saldırı anları kameraya yansıdı.

DHA
03 Haziran 2022 Cuma, 16:08

Turgut Reis Mahallesi'nde gece yarısı kapalı olan dönercinin önüne gelen iki kişiden biri, silahla dükkanı kurşunladı. Şüpheliler daha sonra buradan ayrıldı. Şüphelilerin dönerciyi kurşunladıkları anlar, kameraya yansıdı.

Esenler dönerci silahlı saldırı

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