Esenler'de 'dönerciyi' kurşunladılar: 'Dükkan açık olsaydı...'

03 Haziran 2022 Cuma, 16:08

Turgut Reis Mahallesi'nde gece yarısı kapalı olan dönercinin önüne gelen iki kişiden biri, silahla dükkanı kurşunladı. Şüpheliler daha sonra buradan ayrıldı. Şüphelilerin dönerciyi kurşunladıkları anlar, kameraya yansıdı.