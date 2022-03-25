Esenler'de özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı

25 Mart 2022 Cuma, 09:13

İstanbul Valiliği, Esenler'deki özel bir yurtta bir yurt görevlisinin erkek öğrencilere yönelik şiddet uyguladığı görüntülere yönelik soruşturma başlatıldığını ve bu kapsamda şiddet uygulayan yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurdu.