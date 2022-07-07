Esenyurt Bediyesi Meclisi'nde Cumhur İttifakı'ndan riskli yapıların dönüşümüne ilişkin teklife ret!
Esenyurt Belediye meclis toplantılarında, ilçede deprem riski taşıyan binaların yıkılıp yeniden yapılabilmesinin önünü açan uygulama imar planı tadilat notu ve ek bütçe talebi, AKP ve MHP’li üyelerinin oylarıyla reddedildi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, karara tepki gösterdi.
Esenyurt Belediyesi’nin Temmuz ayı birinci ve ikinci meclis toplantıları yapıldı.
Video Haberler
- İki teklifi de reddettiler
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti
- Şimdi de davul zurnayla dükkanını kapattı
- Güney Kore’de balıkçı tekneleri alev aldı
- Kadınları çekerken yakalandı
- Zincirleme kaza TEM'i kapattı
- Sarallar'dan mekan baskını
- Sakarya'da bıçaklı kavga
- Duvara çarpan otomobilde anne ile 2 çocuğu yaralandı
- O anlar kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Katilin paylaşımları ortaya çıktı
- Karakaya'nın öldürülmesine yayın yasağı!
- AKP'li yönetici doktorları hedef aldı!
- Erdoğan’dan gece yarısı görevden alma ve atama kararları
- Artık yeter! Yine saldırdılar...
- Fenalaşan polise doktorlar müdahale etti
- Soylu'dan 'Cumhuriyet' açıklaması!
- Yasağın gerekçesi 'milli güvenlik'miş
- 'Daha önce karar vermiş'
- RTÜK yasağının arkasında Vali'ye tepki mi var?