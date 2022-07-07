Esenyurt Bediyesi Meclisi'nde Cumhur İttifakı'ndan riskli yapıların dönüşümüne ilişkin teklife ret!

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Esenyurt Belediye meclis toplantılarında, ilçede deprem riski taşıyan binaların yıkılıp yeniden yapılabilmesinin önünü açan uygulama imar planı tadilat notu ve ek bütçe talebi, AKP ve MHP’li üyelerinin oylarıyla reddedildi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, karara tepki gösterdi.

ANKA
07 Temmuz 2022 Perşembe, 16:15

Esenyurt Belediyesi’nin Temmuz ayı birinci ve ikinci meclis toplantıları yapıldı.

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Esenyurt AKP MHP

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