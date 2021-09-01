Esenyurt minibüsünde bir garip maske tartışması

01 Eylül 2021 Çarşamba, 10:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün sosyal medya hesaplarında aşı ve maske uyarısı yapıp yurttaşları uyarırken, dün öğlen saatlerinde Esenyurt’ta bir minibüste garip maske tartışması yaşandı.

Minibüse binen yaşlı kadın, minibüste burnu açık şekilde maske takan başka bir kadına hakaret ederek tepki gösterdi. İki kadın arasında hararet sebebiyle tartışma yaşanırken olaya minibüsteki diğer yurttaşlarda katıldı. Yaşlı kadının üslubuna sinirlenen yurttaşlarkadını uyardı. Gelen tepkiler karşısında daha fazla öfkelenen yaşlı kadın, diğer yolculara da hakaretler savurarak kendini savundu. Bir süre sonra yaşlı kadının minibüsten inmesiyle tartışma son bulurken yaşanan o ilginç maske tartışması ise bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.