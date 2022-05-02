Esenyurt’ta 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı
Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 17.45 sıralarında Akşemseddin Mahallesi 284. Sokak’ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, emniyet şeridi çekerek çevredeki yurttaşlar olay yerinden uzaklaştırdı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenilirken, 3 katlı binanın çatısında maddi hasar oluştu. Öte yandan yangın nedeniyle yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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