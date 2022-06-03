Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın: 'Bir baktım çatı yanıyor'

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İstanbul Esenyurt'ta, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede başlayıp, çatıya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA
03 Haziran 2022 Cuma, 15:01

Esenyurt Hürriyet Mahallesi Serçe Sokakta 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, çatıya sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, daire ve çatı hasar gördü.  

İstanbul Esenyurt Yangın Bina

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