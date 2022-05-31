Esenyurt'ta çocuğa 'taciz' iddiası: Vali Ali Yerlikaya müdahale etti

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Esenyurt'ta 10 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği öne sürülen şüpheli linç edilmek istendi. Olayların büyümesi üzerine İstanbul valisi ve emniyet müdürü de bölgeye gitti. Polis, şüpheli güvenlik çemberiyle gözaltına aldı.

DHA
31 Mayıs 2022 Salı, 09:04

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. Bir camide çocuğun taciz edildiği iddia edildi. Mahalleli cami önüne toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Ancak, çevrede kısa sürede toplanan grup, şüphelinin polis tarafından emniyete götürülmesini engelledi. Bu sırada mahallede tansiyon yükseldi.

Polis, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerden de destek alarak mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı. 



Esenyurt Çocuk taciz

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