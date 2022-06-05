Esenyurt'ta rezidansta korkutan yangın: Mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı
Esenyurt'ta, 14 katlı bir rezidansın 6'ncı katında çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Korku ve paniğe neden olan yangında, can kaybı veya yaralanan olmadı.
Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde rezidansın 6'ncı katında, saat 11.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Tüm katı saran yangında üst katlarda mahsur kalan 15 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.
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