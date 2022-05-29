Esenyurt'ta sokakta 'düğün' tartışması: Polis havaya ateş etti

29 Mayıs 2022 Pazar, 11:45

Fatih Mahallesi'nde 28 Mayıs Cumartesi akşam saatlerinde iddiaya göre, bir grup sokakta düzenleyecekleri düğün için yolu kapatmak istedi. Sokakta evleri bulunanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.



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