Esenyurt'ta sokakta 'düğün' tartışması: Polis havaya ateş etti

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İstanbul Esenyurt'ta, sokağı kapatarak düğün yapmak isteyenlerle polis arasında çıkan arbede de gruptan 2 kişi, polis memuruna yumruk attı. Ekipler, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş etti. Arbede ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
29 Mayıs 2022 Pazar, 11:45

Fatih Mahallesi'nde 28 Mayıs Cumartesi akşam saatlerinde iddiaya göre, bir grup sokakta düzenleyecekleri düğün için yolu kapatmak istedi. Sokakta evleri bulunanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

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