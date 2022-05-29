Esenyurt'ta sokakta 'düğün' tartışması: Polis havaya ateş etti
İstanbul Esenyurt'ta, sokağı kapatarak düğün yapmak isteyenlerle polis arasında çıkan arbede de gruptan 2 kişi, polis memuruna yumruk attı. Ekipler, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş etti. Arbede ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Fatih Mahallesi'nde 28 Mayıs Cumartesi akşam saatlerinde iddiaya göre, bir grup sokakta düzenleyecekleri düğün için yolu kapatmak istedi. Sokakta evleri bulunanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
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