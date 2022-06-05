Eşini öldürüp, kızını yaralayan sanığa, 2 kez müebbet hapis istemi
Ordu'da boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin’i (45) kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren, kızı Havva Nur Pişkin’i (22) ise yaralayan İbrahim Pişkin (47) hakkında ‘Nitelikli kasten insan öldürme’ ve ‘Nitelikli kasten insan öldürmeye teşebbüs’ suçlarından iddianame düzenlendi. Pişkin hakkında 2 kez müebbet hapis cezası isteniyor.
Olay, 11 Kasım 2021'de Korgan ilçesi Merkez Caddesi'nde meydana geldi. Kendisine ait minibüsle giden İbrahim Pişkin, çocukları ile birlikte yolda yürüyen boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i gördü. Pişkin, aracını eşinin üzerine sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek yere yığılan eşini tekmeledi.
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