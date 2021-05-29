Pendik'te "velayet" saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 17:20

Olay, Pendik Kaynarca'da yaşandı. İddiaya göre, boşandığı eşinden icra yoluyla çocuklarını almak üzere mahkemeye başvuran baba, kararın lehine sonuçlanması sonrası 2 çocuğunu alarak evine doğru yola çıktı. Ancak eski eşinin kardeşleri Tarık Ç.ve Tayfun Ç. araçla yolunu kesti. Sopalarla araca vuran 2 saldırgan babayı da darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.