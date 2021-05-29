Pendik'te "velayet" saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
Pendik'te boşandığı eşinden icra yoluyla 2 çocuğunu alan baba, aracıyla eve döndüğü sırada eski eşinin kardeşlerinin saldırısına uğradı.
Olay, Pendik Kaynarca'da yaşandı. İddiaya göre, boşandığı eşinden icra yoluyla çocuklarını almak üzere mahkemeye başvuran baba, kararın lehine sonuçlanması sonrası 2 çocuğunu alarak evine doğru yola çıktı. Ancak eski eşinin kardeşleri Tarık Ç.ve Tayfun Ç. araçla yolunu kesti. Sopalarla araca vuran 2 saldırgan babayı da darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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