Eski AKP'li yurttaş isyan etti: 'Bazen alamıyorum; herkes ayağa kalksın'
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara’da kadınların sorunlarını dinledi ve onlara CHP’nin kadınlarla ilgili projelerini anlattı.
CHP Kadın Kolları, milletvekilleri, Parti Meclisi ve Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara’nın 25 ilçesinde saha çalışması başlattı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, çalışma kapsamında Altındağ’daki Gültepe mahallesinde, Dereköy Kalkındırma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde bugün kadınlarla bir araya geldi. Nazlıaka, kadınlara, CHP’nin ‘Aile Desteği Sigortası’ projesini anlattı ve “Bu aile desteği ödeneği en az asgari ücret tutarında olacak” dedi.
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