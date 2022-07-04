Eski çalışan ortalığı birbirine kattı: 3 iş yeri ve 2 araca çekiçle saldırdı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:33

Kağıthane’de sabaha karşı iş merkezlerinin olduğu yere gelen bir adam, eline aldığı çekiçle 3 işyerinin camını tek tek kırdı. Dinlene dinlene diğer iş yerlerinin de camlarını kıran adam ardından yolun karşısına geçerek bu kez park halindeki 2 aracın camlarını tek tek kırdı. Olayın ardından çekici sokağa fırlatan adam olay yerinden ayrıldı. Sabah saatlerinde işyerlerine gelen çalışanlar ve sahipleri gördükleri manzara karşısında adeta şaştı kaldı. Şoku atlayan işyeri sahiplerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.

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