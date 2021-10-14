Eski Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anlara ait video ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasındaki gerilim iddiaları ve sonrasında Silivri Emniyet Müdürü'yken yaşamına son veren Hakan Çalışkan yeniden gündemde.

İsmail Saymaz'ın Halk TV'deki yazısı ile birlikte paylaşılan video dikkat çekti. Videoda, yakalama kararı bulunan Hızır ve Osman Kaptan isimli iş insanlarının İçişleri Bakanlığı Koruma Dairesi Başkanı Ekrem Gülen'i aradıktan sonra serbest bırakılmasına ait anlar yer aldı.

Videoda Kaptan'ın, eski İçişleri Bakanlığı Koruma Dairesi Başkanı Gülen'i aradığı görüldü. Gülen'in telefon açtığı Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın devreye girmesiyle Kaptan'lar bırakıldı. Fakat bir polisin haber vermesi üzerine Terörle Mücadele Şubesi, “Aranan şahsı nasıl bırakırsınız!” diyerek tutanak tuttu. Hakan Çalışkan'ı İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan aradı. Hakan Çalışkan, bu görüşmenin ardından silahla yaşamına son verdi.

Söz konusu olayın ardından açılan iki soruşturmada 4 yıl boyunca bir sonuç alınmadı. Soruşturmalar organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşaat videolarına başlamasının ardından kapatıldı. Geriye ise Kaptan kardeşlerin telefon görüşmesi kaldı.

"Silivri'deki iki dosya Peker'in açıklamalarından sonra olağanüstü şekilde hız kazandı.

Diyeceksiniz ki, dava mı açıldı?

Aksine Çalışkan'ın intiharına ilişkin soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Üstelik dördüncü ölüm yıldönümünden bir gün sonra: 1 Ağustos 2021'de.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na göre, Çalışkan'ın ölümünde ne bir cinayet izi ne de intihara azmettirme var.

Karar şöyle:

"İntiharı sağlamaya yönelik veya bu kararı destekleyici eylem ve söylem bulunmadığı gibi, bunu ispat edecek bir not, mesaj veya delil elde edilememiştir. Çalışkan'ın iş dolayısıyla sorunlar yaşadığı kabul edilse dahi başka bir kişinin yönlendirme suçuna vücut verecek eylem ve söylemi tespit edilemediği, ölümün tamamen kendi kusurundan kaynaklandığı..."

Koruma Müdürü: Yardımcı olunmasını istedim

Görevi kötüye kullanmaktan açılan diğer soruşturmada Koruma Şube Müdürü Ekrem Gülen'in ifadesi alındı.

Gülen, gece Osman Kaptan'ın arayıp "Annem kalp krizi geçirdi" dediğini, kimliklerinde sorun çıktığını ve yardımcı olmasını istediğini ifade etti. Durumu öğrenmek için Çalışkan'ı aradığını belirten Gülen, "Uygulama noktasında Hızır ve Osman Kaptan'ın kaldığını, annelerinin ağır hasta olduğunu, bir karışıklık yaşanmış olabileceğini" söyleyerek, bilgi aldığını anlattı. Gülen, hastanedeki anneleriyle iletişim sorunu yaşarlarsa yardımcı olunmasını söylediğini belirtti.

Gülen, Çalışkan'ın "kişilerin annesinin kalp krizi geçirmiş olması, ikametlerinin belli olmasını dikkate alarak vicdani bir kanaatle inisiyatif aldığını," yani serbest bıraktığını söyledi.

Komiser Balcı: Üç kez telefon geldi

Komiser Özcan Balcı da Kaptan'ların durdurulması üzerine Çalışkan'ın aradığını, "Bu şahıslar kaçak değil. Mahkemeye gidecekler. Telefonlarını al ve bırak" dediğini söyledi.

Buna rağmen bırakmadığını vurgulayan Balcı, Çalışkan'ın bir daha aradığını, "Bazen adliye sisteminde hata olabiliyor, katipler yakalamayı düşmeyebiliyor. Bırak gitsinler" dediğini kaydetti.

Balcı, iki kardeşi Çalışkan'ın üçüncü araması üzerine bıraktığını ifade etti. Bu işlemin yanlış olabileceğini düşündüğü için Çalışkan'ı aradığını belirten Balcı, müdürün "Rahat ol, sorumluluk bende" dediğini ekledi.

Komiser Balcı'nın avukatı Serdar Balcı, uygulama noktasında Hızır Balcı'nın Koruma Müdürü Gülen ile görüştüğü anların cep telefonuyla çekilen videosunu savcılık dosyasına sundu.

Kaptan, telefonda Gülen'e şunları söylüyor:

"Ben ifade vermemiştim, ondan dolayı sorgulama olursa alırlar beni. Silivri'de karakoldayım, çevirmedeyim."

Kaptan, odadaki polislere "Hangi karakol burası?" diye soruyor.

Polisler uygulama noktası olduğunu belirtiyor.

Kaptan, bilgiyi Gülen'e aktarırken, polislere bakanlığın koruma ofisiyle görüştüğünü söylüyor."