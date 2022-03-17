Eskişehir'de fabrikada gaz sızıntısı: 34 işçi hastaneye kaldırıldı
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenen 34 işçi, hastaneye kaldırıldı.
Odunpazarı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan işçiler, saat 23.00 sıralarında rögardan sızdığı tespit edilen gazdan zehirlendi.
İhbarla bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gazdan zehirlenen 34 işçi, ambulanslarla ve işçi servisleriyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Video Haberler
- Ankara'da para nakil aracı alev alev yandı
- Fabrikada gaz sızıntısı: 34 işçi hastaneye kaldırıldı
- İETT Genel Müdürü'nden zam açıklaması
- Metrodaki bıçaklı saldırganın tutukluluk hali devam etti
- Harkiv'de pazara bomba isabet etti
- Bağırsaklarından 5 tane mıknatıslı bilye çıktı
- Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
- Tramvayın önüne atlayan kişi hayatını kaybetti
- Onur Anıtı’na saldırmışlardı: Hakim karşısına çıkacaklar
- Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu