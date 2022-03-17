Eskişehir'de fabrikada gaz sızıntısı: 34 işçi hastaneye kaldırıldı

17 Mart 2022 Perşembe, 16:16

Odunpazarı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada çalışan işçiler, saat 23.00 sıralarında rögardan sızdığı tespit edilen gazdan zehirlendi.

İhbarla bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gazdan zehirlenen 34 işçi, ambulanslarla ve işçi servisleriyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



