Esnaf, destek beklerken zamla karşılaştı

25 Aralık 2020 Cuma, 12:31

Ankara’nın en eski alışveriş merkezlerinden ve 500 yıllık geçmişe sahip Ulus’taki Suluhan'da esnaf bugünlerde kan ağlıyor.

Suluhan, neredeyse yarım asırdır çiçekçilerden takıcılara, bebek süslerinden el yapımı hediyeliklere kadar birbirinden çok farklı alanlardaki esnafa ev sahipliği yapan bir alışveriş merkezi.

Pandemiden önce, Ankara'da kına gecesi, düğün, doğum ve doğum günleri gibi kutlamaları için süs ve hediyelik arayan vatandaşlar, soluğu Suluhan Çarşısı'nda alıyordu. Pandemiyle birlikte düğün ve nişan organizasyonlarının peş peşe iptal olması, esnafın satış yapamaması ve desteklenmemesiyle iğne atılsa yere düşmeyecek dolulukta olan Suluhan, en boş günlerini yaşamaya başladı.

Siftah yapamadan günü sonlandıran esnaf bir de dükkân kiralarına yapılan zamla karşı karşıya.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Suluhan'da, Bakanlık tarafından dükkân kiralarına yüzde 12 zam yapıldı. Esnafa gönderilen ihbarnamede, kiraların yüzde 12 oranında arttığı görüldü.

Üstelik esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1000 TL doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 TL diğer illerde aylık 500 TL kira yardımından yararlanacak esnaf listesinde de yer almadıklarını, destekten yararlansalar bile bunun yeterli olmadığını söyledi. Esnaf, iktidarın yardım paketinin "umutlarıyla oynadığını" söyleyerek sitem etti.

“BU HÜKÜMET BİZİ PERİŞAN ETTİ”

Suluhan’da 70 yaşında hâlâ çalışmak zorunda olan bir esnaf, "Bu yaşıma kadar böyle hükümet görmedim. Siftahsız kapatıyorum, vergimizi bile ödeyemiyoruz, dükkân kapatacağız, bu hükümet bizi perişan etti, bizim belimizi kırdılar" diye isyan etti.

“SATIŞLAR YÜZDE 80 DÜŞTÜ”

Handa depoda çalışan bir emekçi, satışların yüzde 80 oranında düştüğünü söyledi. Korkuyla çalıştıklarını anlatan emekçi, “Pandemi var insanlar korkuyor gelmiyorlar, biz de korkuyoruz ama çalışmak zorundayız. Yasaklar yeterli değil, yasak koyuyorsunuz insanlar hâlâ sokakta ama alışveriş yapmıyorlar sadece geziyorlar. Esnaf dükkânları kapatmak üzere, ekonomi çöküyor, gidişatımız hiç iyi değil. Böyle bir kapatma işe yaramıyor. 14 gün tamamen kapatılsa en iyisi. Satışlar yüzde 80 oranında düştü. Satış yok. İşverenler de işçi çıkarmak zorunda kalıyor. Kazanç yok ki çalışanlarına para versin” dedi.