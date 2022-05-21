Esnaf isyan etti: 'İhtiyaç sahibine bir parça et bile veremiyoruz'

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 19:35

CHP 'Milletin Sesi' mitinginde kürsüye çıkan esnaf Fatih Uludağ, "Yaklaşım 20 yıldır kasap mesleğini yapıyorum, 20 yıldır en kötü zamanını geçiriyorum. Benim çıraklık zammında ihtiyacı olan insanlar dükkâna geldiğinde bize ustalarımız dedi ki; ‘İhtiyaç sahipleri geri çevirme.’ Ama şu zamanda ihtiyaç sahibine bir parça et veremiyoruz çünkü tezgahımıza koyduğumuz etten kar edeceğiz derken bir sonraki eti zamlı alıp zarar ediyoruz" diye konuştu.

"İNSANLAR EN AZINDAN TADI GEÇSİN YEMEĞE DİYORLAR"

Uludağ açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Elektriği çok fazla harcıyoruz, büyük dolaplar kullanıyoruz. 8 bin lira, 10 bin lira elektrik faturası ödeyen insanlar var. Biz istiyoruz ki uygun et verelim ama gel gör ki vatandaş evine et sokamıyor. İki gün öncesine kadar vatandaşın biri 15 liralık kıyma istiyor yemek yapacağım diye, 15 liralık kıyma 100 gram, 100 gramlık kıyma ile 4 kişilik aile yemek yapacak. Bir dolma biberi doldurmayacak kıyma ile 4 kişi yemek yiyecek. Bırakın kırmızı eti tavuk almakta zorlanıyor insanlar. Şu anda çorbalık kemikler reyonlarda yerini aldı satın alamayan insanlar en azından tadı geçsin yemeğe diyorlar."