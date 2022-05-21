CANLI: 'Milletin Sesi' mitinginde Kılıçdaroğlu sahnede: 'Biz kazanacağız, söz veriyorum!'

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:52

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da yapılacak olan 'Milletin Sesi' mitinginin İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu.

Protokolün olmayacağı belirtilen miting saat 18.00'de başladı.

Cumhuriyet ekibi, Maltepe Miting Alanı'ndan canlı bildirdi.

İşte dakika dakika miting alanında yaşananlar:

19.40: İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kürsüden yurttaşları selamladı.

19.10: CHP lideri Kılıçdaroğlu konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, "Silivri korkusu olmadan konuşmak istiyorsanız, Harp Akademisi öğrencileri serbest bırakılsın istiyorsanız, eğitime ve sağlığa güzel bir bütçe ayrılsın istiyorsanız, 128 milyar doların kime satıldığını öğrenmek istiyorsanız, ödediğiniz vergilerin nereye gittiğini öğrenmek istiyorsanız, asgari ücretli açlığa mahkum olmasın istiyorsanız bize katılın. Çocuklarınızın geleceğini düşünürseniz bize katılın" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun satırbaşları şöyle:

"İktidar değişti, hak hukuk geldi diye yetinmeyeceksiniz. Bir hata gördüğünüz zaman eleştirmekten çekinmeyeceksiniz. Biz kazanacağız, söz veriyoruz, biz kazanacağız. Ülkemiz ağır bir buhranın içindedir. Bu ekonomi adaletsiz yönetimin sonucudur. Enflasyon yükseldi, onlar emeklilere tek bir zammı dahi çok görüyor. En değerlilerimizi kaybediyoruz, gençlerimiz yurtdışına gitmek istiyor. 550 bini gitti bile. Onların hamasi söylemlerinden de, yalanlarından da bıktık. Ağızlarını açtıklarında 2053, 2071, Almanya bizi kıskanıyor, maddelerde gizli anlaşmalar var. Bunlar yalan. Uzun süredir söyleyecekleri elle tutulur hiçbir şey kalmadı artık. Uzun zamandır değişim rüzgarları esiyor. Türkiye değişime hazır.

Kollarımızı sıvayıp hemen çalışmak, ekonomiyi yeniden inşa etmek zorundayız. Kul hakkı yiyenlerin kim olduğuna bakmadan kafalarına inmek zorundayız.

Biz 5'li çetelerin kurduğu düzeni bozacağız. Bunlara, mafyalara, baronlara ses çıkarmayanlar, iyilikte yarışan belediyelerimize baskı kuruyorlar. Ama belediye başkanlarımız, bütün kumpasları aşarak halka hizmetlerini sürdürüyor.

İki kadın gazeteci, sadece işlerini yaptıkları için tehdit ediliyor.

Kendini derin devlet olarak ilan edenlere olur da bu onurlu gazetecilerin tırnağına zarar gelirse siz kendinizi unutun.

Ben suçla mücadeleye inanıyorum. Bunların hepsini toplumdan söküp atmaya inanıyorum. Ülkeye gelen sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmeleri gerektiğine inanıyorum. Bu sınırları koruyamayanlar devleti yönetemezler. Devletimiz artık bu yükü taşıyamıyor. Bu nedenle gitmek zorundalar. Davulla, zurnayla, kardeşçe göndereceğiz. Biz ırkçılığa karşıyız. Asla bu temiz milletin alnına bir kara leke sürülmesine asla izin vermeyeceğiz. OBİT teşkilatını kuracağız. Suriye'ye Ortadoğu'ya barış getireceğiz. İlkemiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Barış Dünyada Barış' ilkesidir. Herkese, 84 milyona 'Ülke elden gidiyor, birlikte mücadele etmek zorundayız' diyorum. Tıpkı Atatürk'ün önderliğinde kazandığımız gibi, eski tartışmaları bir tarafa bırakıp mücadele etmek zorundayız.

Türkiye'ye gelen kaçakların özellikle Afganların ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesine inanıyorum. Yol geçen hanına dönen bu sınırları koruyamayanlar devleti yönetemezler.

Biz birlikte iktidar oluyoruz. Ve ben iktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim, ben neysem oyum! Kibar olmayı, dinlemeyi, anlamayı değiştiremem. İyi insan olmayı zayıflık olarak gösterenler, bir yüzükle yola çıkıp bugün milletin celladı haline geldiler. Kendi celladınızı seçmeyin. Vicdanımızı dinlemek zorundayız.

CHP'de geçmişte şöyle yaptı böyle yaptı diyorlar. Evet hatalar oldu. Biz hatalarımızdan ders çıkarmasını bilen bir partiyiz. Allah şahidimizdir ki kendimizi geliştirmek için çok çaba harcıyoruz. Tam anlamıyla mükemmel olmasak da mükemmel bir göreve talibiz. İşsizlere iş sağlamak, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bölgesinde saygın bir ülkeyi yeniden inşa etmek. Bu söylediklerimize inanıyorsanız, akıllı bir ekonomi yönetimi istiyorsanız, Silivri korkusu olmadan konuşmak istiyorsanız, Harp Akademisi öğrencileri serbest bırakılsın istiyorsanız, eğitime ve sağlıka güzel bir bütçe ayrılsın istiyorsanız, 128 milyar doların kime satıldığını öğrenmek istiyorsanız, ödediğiniz vergilerin nereye gittiğini öğrenmek istiyorsanız, asgari ücretli açlığa mahkum olmasın istiyorsanız bize katılın. Çocuklarınızın geleceğini düşünürsanız bize katılın.

19.09: Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu sahneye çıktı.

18.45: Protokol olmayan mitingte Kılıçdaroğlu yurttaşların arasında konuşmaları dinliyor.

18.43: Gezi Davası tutuklarının aileleri kürsüde konuşuyor. 'Hak, hukuk, adalet' ve 'her yer Taksim her yer direniş' sloganları yükseliyor. Gezi aileleri konuşmasında "Merhaba. Gücünü özgürlük ve eşitlikten alan, dayanışmayı büyüttüğümüz ama en çok da umudumuzu geleceğe taşımamıza vesile olan Gezi Direnişi'nin adalet talebini bugün bir kez daha bu meydana taşıyarak demokrasiye güç veren herkese merhaba. Bu adalet talebi gelecek güzel günler içindir. Bu adalet talebi, kentlerimizin yağmalanmadığı, kamu kaynaklarımızın yok edilmediği, derelerimizin özgür aktığı geleceğimiz içindir. Bu adalet talebi, yargının bağımsız olduğu, yaşama sahip çıkan seslerin duyulduğu, mesleklerinin gereğini yapan hak savunucularının tutsak edilmediği bir ülke içindir" ifadelerini kullandı.

18.33: CHP milletvekilleri ve CHP'li belediye başkanları kürsüye çıktı.

18.22: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "İstanbul'dayız" mesajını paylaştı.

17.40: Saat 18.00'de başlayacak olan miting için gelen yurttaşlar alanı doldurdu.

17.01: CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhuriyet'e özel açıklamalarda bulundu. Erkek, Saray'ın duvarları arasında korkunun çok büyük olduğunu ifade ederek "Meydanda büyük bir heyecan var. Toplumun her kesiminden adaleti arayan insanlar burada. Maltepe Miting Alanı'ndan 'Milletin Sesi' yükselecek. Daha önce burada tarihin en önemli mitinglerinden biri olan Genel Başkanımız önderliğinde adalet mitingini yapmıştık. Hiçkimsenin endişesi olmasın, umutsuz olmasın. Saray'ın duvarları arasında korku çok büyük" dedi.

16.00: Maltepe Miting Alanı'nda düzenlenecek 'Milletin Sesi' mitingi için toplanmalar başladı. Saat 18.00'de gerçekleşecek miting için gelenler 14.00'ten itibaren alana alınmaya başladı. Üst aramasından geçenler, alanda yerlerini aldı.