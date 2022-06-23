Esnafın ekonomik kriz isyanı: 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’

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Mersin'de bir dönem AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayranlık duyan esnaf, bugün ekonomik krize dikkat çekmek için dükkanına pankart asmak istedi. Polisler tarafından engellenen esnaf, bozuk para dolu plastik kasasını yere atarak, “Ecevit’e kasa atanlar. Bugün bu ülkenin gerçeği bu. Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum. Ekonominin kitabını yazdım diyenler ekonominin E’sinden anlamıyor" dedi. Eylem sonrası gözaltına alınan esnaf, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 11:37

Mersin'de esnaflık yapan ve birkaç yıl öncesine kadar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranı olan Oktay Avcu, farklı tarihlerde yaptığı tek kişilik eylemlerle Erdoğan’a destek vermiş, 2011 yılında Erdoğan’ı “Türkiye’nin ikinci Atatürk’ü” olarak niteleyen bir pankart yaptırmış, 2015 yılında da “Halk Erdoğan’ı istemiyor” diyen muhalefet partilerine zeka testi yapmalarını öneren bir pankartı şehrin işlek caddelerinden birine asmıştı.

Mersin kasa Esnaf Recep Tayyip Erdoğan

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