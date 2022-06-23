Esnafın ekonomik kriz isyanı: 'Ben de bu kasayı Erdoğan’a atıyorum’

23 Haziran 2022 Perşembe, 11:37

Mersin'de esnaflık yapan ve birkaç yıl öncesine kadar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranı olan Oktay Avcu, farklı tarihlerde yaptığı tek kişilik eylemlerle Erdoğan’a destek vermiş, 2011 yılında Erdoğan’ı “Türkiye’nin ikinci Atatürk’ü” olarak niteleyen bir pankart yaptırmış, 2015 yılında da “Halk Erdoğan’ı istemiyor” diyen muhalefet partilerine zeka testi yapmalarını öneren bir pankartı şehrin işlek caddelerinden birine asmıştı.