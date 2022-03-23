Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun: 'Çok uzun kuyruklar oluşuyordu bu yüzden zam yaptık'
Et ve Süt Kurumu kırmızı etin satış fiyatına yüzde 48 oranında zam yaptı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, et zammına ilişkin açıklamasında "Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık” dedi.
Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu. Kurumun yeni fiyat listesi internet sitesinde yer aldı. Yapılan zamların ardından 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.
Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun piyasanın yüzde 66 daha ucuza et sattıkları için uzun kuyruklar oluştuğunu bu zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.
Uzun yapılan zamlarla ilgili olarak "Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi" dedi.
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