Ethem Sancak, ses kaydı ve AKP'den istifası için konuştu: ‘Beni yuvadan kopardınız'

15 Haziran 2022 Çarşamba, 09:57

Eski AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi, iş insanı Ethem Sancak, katıldığı bir etkinlikte "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra partisi tarafından kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu gelişme üzerine Ethem Sancak partisinden istifa etmişti.

Bir süredir konuyla ilgili sessizliğini koruyan Ethem Sancak, dün tv100'de Candaş Tolga Işık ile "Az Önce Konuştum" programında açıklamalarda bulundu.

Ethem Sancak söz konusu etkinlikteki konuşmasına ilişkin, "Ben söylemediğim bir şeyden ötürü yargılandım. Yargısız infaz" iddiasında bulundu.