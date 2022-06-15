Ethem Sancak, ses kaydı ve AKP'den istifası için konuştu: ‘Beni yuvadan kopardınız'

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İş insanı Ethem Sancak, AKP'de istifasıyla sonuçlanan sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Sözlerinin yer aldığı ses kaydının montaj olduğunu öne süren Sancak, "Ben böyle bir şey demedim. Ben, 'iktidara geldikten sonra Amerika bütün popüler partilerin içine sızmaya çalıştı' dedim" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 09:57

Eski AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi, iş insanı Ethem Sancak, katıldığı bir etkinlikte "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra partisi tarafından kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bu gelişme üzerine Ethem Sancak partisinden istifa etmişti.

Bir süredir konuyla ilgili sessizliğini koruyan Ethem Sancak, dün tv100'de Candaş Tolga Işık ile "Az Önce Konuştum" programında açıklamalarda bulundu. 

Ethem Sancak söz konusu etkinlikteki konuşmasına ilişkin, "Ben söylemediğim bir şeyden ötürü yargılandım. Yargısız infaz" iddiasında bulundu.

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