Ethem Sarısülük anmasına polis müdahalesi: Gözaltılar var
Gezi Direnişi'nde polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarısülük için Ankara Güvenpark'ta yapılmak istenen anma etkinliği polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Ankara'da Gezi Direnişi'nin 7'nci yılında polis Ahmet Şahbaz tarafından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük'ü öldürüldüğü yerde anmak isteyen gruba polis müdahalede bulundu.
Bazı göstericiler yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.
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