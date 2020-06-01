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Ethem Sarısülük anmasına polis müdahalesi: Gözaltılar var

Gezi Direnişi'nde polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarısülük için Ankara Güvenpark'ta yapılmak istenen anma etkinliği polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2020 Pazartesi, 17:41

Ankara'da Gezi Direnişi'nin 7'nci yılında polis Ahmet Şahbaz tarafından vurularak öldürülen Ethem Sarısülük'ü öldürüldüğü yerde anmak isteyen gruba polis müdahalede bulundu. 

Bazı göstericiler yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.

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