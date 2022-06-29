Ev sahibi su sayacını söktürdü

29 Haziran 2022 Çarşamba, 14:33

Fitness eğitmeni Orhan Atik, 2 yıl önce Manavgat'ın Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir sitede ev kiraladı. Ev sahibiyle yaptığı kontrat üzerine 2 yıl TÜFE üzerinden kira artışı yapan Atik, bu sene ev sahibinin kirayı TÜFE oranlarının üzerinde artırmak istediğini ve buna karşı çıktığını, ardından ise ev sahibinin kendisinden ay sonuna kadar evi boşaltmasını istediğini iddia etti.

Ev sahibinin, kendilerini evden çıkartmak için çabaladığını öne süren Atik, bir gün önce su sayacını söktüren ev sahibinin kendisini evin elektriğini de kestirmekle tehdit ettiğini savundu.

