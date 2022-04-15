Evden 12 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadın yakalandı
Kayseri'de, hırsızlık için girdiği evden 12 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan G.M. (25) isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde girdiği evden 12 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan G.M. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda G.M., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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