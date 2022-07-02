Evden çıkmasını isteyen ev sahibini bıçakladı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kiracı, evden çıkmasını isteyen ev sahibini sokak ortasında bıçakla yaraladı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Samet K., evden çıkmasını istediği kiracısı Murat O. tarafından sokak ortasında bıçakla yaralandı.
Olay, dün gece Kızılpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Samet K., kira sözleşmesi biten ve 3 ay süre verdiği kirası Murat O.'dan evini boşaltmasını istedi. İkili arasında çıkan tartışma araya girenler tarafından önlendi.
Dün gece işten gelen Samet K., otomobilini park edip indikten sonra yanına gelen kiracısı Murat O. ile yine tartıştı. Tartışma sırasında Murat O., yanında taşıdığı bıçakla, ev sahibini bacağından ve kolundan yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Samet K. kanlar içinde yığılırken, ilk müdahaleyi çevrede bulunanlar yaptı.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Samet K., tedaviye alındı.
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