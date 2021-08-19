Evin bahçesinde saksıda kenevir yetiştirirken yakalandı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 10:09

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun merkeze bağlı Saraycık köyünde iki şahsın evlerinin arka bahçesinde kenevir yetiştirdikleri tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince evde ve evin bahçesinde yapılan araştırmada 9 kök yetişmiş, 22 adet çimlenmiş halde bulunan kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili Jandarma ekiplerince gözaltına alınan iki şahıs, adli makamlara sevk edildi.