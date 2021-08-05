Evini Hint keneviri yetiştirmek için seraya çevirmiş

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisini yetiştirmek için seraya çevrilen bir eve düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

(İHA)
05 Ağustos 2021 Perşembe, 14:39

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Çankaya ilçesinde bir adrese düzenlediği operasyonda; 14 kök Hint keneviri, 115 gram kurutulmuş Hint keneviri, 26 adet Hint keneviri fidesi, çeşitli iklimlendirme ve elektronik malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında “Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı.

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