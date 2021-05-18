1.5 tonun üzerinde esrar, Mersin’e getirildi
Suriye açıklarında bir gemiye yapılan operasyonda ele geçirilen 1.5 tonun üzerinde esrar, Mersin’e getirildi.
Suriye açıklarında bir gemiye yapılan operasyonda ele geçirilen 1.5 tonun üzerinde esrar, Mersin’e getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye açıklarında bir gemiye uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini duyurdu. Bakan Soylu, paylaşımında, “Sahil Güvenlik, Emniyet, Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide; 1.5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Allah nazardan korusun” ifadelerini kullandı.
Ele geçirilen 1.5 tonun üzerinde esrar, Mersin’deki Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na getirildi. Burada sergilenen uyuşturucular, basın mensuplarınca görüntülendi.
Video Haberler
- Troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
- Kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü
- Binlerce yıllık duvar resimleri talan edildi
- Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada
- Yavru ayıları kayda alıp sohbet etti
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Bakan Ersoy'un eşinden kutu meyve suyu tepkisi
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Çanakkale'de flaş karar: 1 Haziran'a kadar kapalı
- Soylu'dan Sedat Peker için savcılığa çağrı
- Thodex’teki kripto paraların izi bulundu
- İnce, MYK'sini belirledi! İşte A takımı ve parti logosu
- İmamoğlu’ndan 'dezenfektan ihalesi' açıklaması
- Beşiktaşlı Cenk Tosun'dan ayrılıkla ilgili flaş açıklama
- CHP'li belediye başkanı yaşamını yitirdi