'Evli kadına mesaj atan' kişiye linç girişimi: Özel harekat polisleri kurtardı
Adana'da evli kadına telefondan mesaj attığı ve takip ederek tacizde bulunduğu öne sürülen S.A., kadının yakınları ve mahalle sakinleri tarafından darbedildi. Öfkeli kalabalığın elinden polis tarafından kurtarılan şüpheli, daha sonra gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde merkez Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi.
Aynı mahallede yaşadığı ismi açıklanmayan evli bir kadına, cep telefonundan mesaj atıp, rahatsızlık verdiği iddia edilen S.A., kadını sokakta takip ederek tacizde bulunduğu ileri sürüldü.
Kadının durumu eşi ve yakınlarına bildirmesi üzerine sokak ortasında darp edilen S.A.’yı linç edilmekten polis kurtardı.
DAHA ÖNCE DE ŞİKAYETTE BULUNMUŞ
S.A.’nın bir süredir rahatsızlık verdiği kadının, daha önce polise giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.
Özel Harekat ve Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin bölgede geniş güvenlik önlemi almasıyla vatandaşların saldırısından kurtarılan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Video Haberler
- Yardım çığlığı: Polis çağırın, beni taciz edemezsin!
- Açlığa ve susuzluğa 10 haftaya kadar dayanabiliyor
- Maske takmayan kasiyerden müşteriye: Bas git!
- 'Evli kadına mesaj atan' kişiye linç girişimi
- Barış Atay'a saldırının ilk görüntüleri ortaya çıktı
- Saadet Partisi'nden ÖTV'li araç reklamı
- Veli Ağbaba'dan Erdoğan'a 'keyif çayı' tepkisi
- Bodrum’un en ünlü mekanları teker teker mühürlendi!
- Kahreden olay sonrası görüntüleri yürekleri dağladı
- Cadde ortasında saç saça birbirine girdiler!