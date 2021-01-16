Eylem yapan Boğaziçili öğrenciler karanlıkta kaldı: Onlar gitmemeye kararlı, biz de gitmemeye kararlıyız

16 Ocak 2021 Cumartesi, 11:07

Boğaziçili öğrenciler, rektör atamasına yönelik seslerini duyurabilmek için her gün kampüste bir araya gelip eylem yapıyor. Öğrenciler, sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu hariç, her gün üniversitede çeşitli etkinliklerle protestolarını dile getiriyorlar. “Ne kayyumlar, ne polisler bizi vazgeçiremez”, "Üniversiteler bizimdir ele geçiremezler”, “Üniversiteler bizimdir bizimle özgürleşecek” sloganı atan öğrenciler, dün şarkılar, türküler söyledi, öğleden sonra da üniversitenin kütüphanesinde forum düzenledi.

“IŞIKLARI ÜZERİMİZE SÖNDÜRDÜLER IŞIKLARI DA BİZ YAKACAĞIZ”

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphane Forumu sürerken birden elektrikler kesildi. Öğrenciler karanlıkta kaldı. Ancak, salonu terk etmek yerine eylemlerine devam ettiler. Bu arada öğrenciler, şu açıklamayı yaptı:

“Eylemimizin bugün 15’inci günü. Bugünün önemi Melih Bulu, başta olmak üzere hiçbir Kayyum rektörü istifa etmedi. Bizim de direnişimizi, mücadelemizi devam ettirdiğimiz günlerden bir gün. Ve öyle olmaya da devam edecek. Onlar gitmemeye kararlı, biz de gitmemeye kararlıyız. Işıkları söndürdüler ışıkları da biz yakacağız. Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek. Arkadaşlarla başta üniversitelerimiz olmak üzere her yerde bu 'kayyumcu zihniyete' karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü haklı itirazlarımız var. Bir önerimiz, teklifimiz var. Çünkü herkesi çağırdığımız bir sözümüz var. Biz bu sözümüzü yükseltmeye, üniversitelerden arkadaşlarımızla, hocalarımızla, emekçilerle ve bu çağrıya kulak veren herkesle yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. Dün Ankara’da arkadaşlarımız gözaltına alındı. Onların mücadelesi bizim mücadelemiz. Bu mücadelede hep beraberiz. Ve biliyoruz ki biz direniş gösterdikçe. Biz bir arada omuz omuza durdukça haklıyız kazanacağız. Üniversiteleri terk etmiyoruz hep buradayız. Kayyumlar gidene kadar biz buradayız. Kayyumlar gidecek biz kalacağız."