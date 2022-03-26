Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu: İnceleme başlatıldı
İstanbul Eyüpsultan'da 24 ölü yunus balığı sahile vurdu. Yunusları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken balıkların kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.
Eyüpsultan İhsaniye Mahallesi ve Ağaçlı sahili arasında sokak hayvanlarını yem bırakmak için giden Gürkan Gazoğlu, onlarca ölü yunus balıklarının sahile vurduğunu gördü.
Gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gazoğlu durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemeler sonrası kıyıya vurmuş ölü yunus balıklarını alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.
Video Haberler
- Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu
- Avrupa’nın çöplüğü olduk!
- 'Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor?'
- 'Baskın seçim olma olasılığı daha önde'
- Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
- Zelenski'den müzakereler için 'adil şartlar' uyarısı
- Kırşehir'de kayıp Hasan ile Şeyma'dan haber alınamıyor
- İYİ Partili isimden 'yeni seçim yasası' tepkisi
- Doktora 'enjektör'lü saldırı
- Şişli'de gece kulübünde başlayan kavga kanlı bitti
En Çok Okunan Haberler
- Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu
- Suudi Arabistan GP'si yapılacak mı? Açıklama geldi
- Avrupa’nın çöplüğü olduk!
- Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçının salonu değişti
- 'Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor?'
- CHP'li Özgür Özel: Derhal gözden geçirilmeli
- İzmit'i karıştıran 'algı SMS'i
- Kanal İstanbul için yeni ihale
- 'Eşkıya', 'haydut', 'zorba' sözleri hakaret sayılmadı
- 'Bulgaristan çok pahalı, her şeyi buradan alıyoruz'