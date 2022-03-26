Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu: İnceleme başlatıldı

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İstanbul Eyüpsultan'da 24 ölü yunus balığı sahile vurdu. Yunusları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken balıkların kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2022 Cumartesi, 13:04

Eyüpsultan İhsaniye Mahallesi ve Ağaçlı sahili arasında sokak hayvanlarını yem bırakmak için giden Gürkan Gazoğlu, onlarca ölü yunus balıklarının sahile vurduğunu gördü.

Gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşayan Gazoğlu durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemeler sonrası kıyıya vurmuş ölü yunus balıklarını alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.

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