Eyüpsultan'da 'diyafon' hırsızlığı: 'Bu kadar kolay olmasına şaşırdım'

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İstanbul Eyüpsultan'da bir kişi, binanın diyafonunu çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı. Mahalle esnafı Muhammet Bulut, "Hırsız 2 vidayı sökerek 3 bin liralık malzemeyi çalıyor. Bu kadar kolay olmasına şaşırdım" diye konuştu.

DHA
20 Mayıs 2022 Cuma, 11:02

Altınordu Caddesi'nde 17 Mayıs Salı saat 03.00 sıralarında şapkalı, kimliği belirsiz bir kişi, binanın diyafonunu sökerek çaldı. Binada yaşayanlar, sabah kalktıklarında diyafonun söküldüğünü görünce, şikayetçi oldular.

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