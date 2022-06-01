Eyüpsultan'da ormanda yangını

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Eyüpsultan Göktürk'te ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

DHA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 11:48

Eyüpsultan Göktürk'te ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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