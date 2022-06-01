Eyüpsultan'da ormanda yangını
Eyüpsultan Göktürk'te ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Eyüpsultan Göktürk'te ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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